Володин: Дума вместе с кабмином обеспечит выполнение поручений Путина в рамках послания

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Госдума вместе с правительством законодательно обеспечит выполнение поручений президента РФ Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В пятницу глава государства утвердил перечень поручений по реализации послания.

"Это большой блок экономических и социальных задач, направленных на дальнейшее развитие нашей страны и благополучие граждан", - приводит слова спикера думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ. В числе приоритетов - решение вопросов социальной сферы, налоговой политики, рост производительности труда и обеспечение лидерства по ключевым направлениям, таким как цифровая экономика, транспортная инфраструктура, здравоохранение и образование, перечислил Володин.

Председатель палаты подтвердил, что 22 марта межфракционная рабочая группа представит предложения по реализации послания президента. "Госдума совместно с правительством подготовит необходимую законодательную базу, предусмотренную поручениями президента. По сути, нам предстоит сформировать правовую основу развития страны на последующие десятилетия", - пояснил он.

"По ряду направлений мы уже проделали определенную работу, чтобы принять решения в сроки, поставленные президентом: в области цифровой экономики, строительства жилья, здравоохранения", - напомнил политик. Эти и другие вопросы профильные комитеты Госдумы будут прорабатывать вместе с отраслевыми министерствами, сообщил он.