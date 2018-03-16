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Володин: Дума вместе с кабмином обеспечит выполнение поручений Путина в рамках послания

Экономика и бизнес
16 марта, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Председатель нижней палаты парламента подтвердил, что 22 марта межфракционная рабочая группа представит предложения по реализации послания президента

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Госдума вместе с правительством законодательно обеспечит выполнение поручений президента РФ Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В пятницу глава государства утвердил перечень поручений по реализации послания.

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О чем говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию

"Это большой блок экономических и социальных задач, направленных на дальнейшее развитие нашей страны и благополучие граждан", - приводит слова спикера думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ. В числе приоритетов - решение вопросов социальной сферы, налоговой политики, рост производительности труда и обеспечение лидерства по ключевым направлениям, таким как цифровая экономика, транспортная инфраструктура, здравоохранение и образование, перечислил Володин.

Председатель палаты подтвердил, что 22 марта межфракционная рабочая группа представит предложения по реализации послания президента. "Госдума совместно с правительством подготовит необходимую законодательную базу, предусмотренную поручениями президента. По сути, нам предстоит сформировать правовую основу развития страны на последующие десятилетия", - пояснил он.

"По ряду направлений мы уже проделали определенную работу, чтобы принять решения в сроки, поставленные президентом: в области цифровой экономики, строительства жилья, здравоохранения", - напомнил политик. Эти и другие вопросы профильные комитеты Госдумы будут прорабатывать вместе с отраслевыми министерствами, сообщил он.

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