Japan Tobacco покупает компанию "Донской табак" за $1,6 млрд

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Один из мировых лидеров по производству сигарет Japan Tobacco Inc. покупает ростовскую компанию "Донской табак" за $1,6 млрд. Об этом говорится в сообщении японской компании.

"Japan Tobacco Inc. объявляет о согласии приобрести компанию "Донской табак", укрепив свою первую позицию в России и третью в мире на табачном рынке. Сделка оценивается примерно в 90 млрд рублей [$1,6 млрд]", - указали в компании.

"Уже несколько лет этот рынок (российский - прим. ТАСС) является краеугольным камнем роста доходов нашей группы. Эта сделка увеличит нашу долю рынка примерно до 40% и будет способствовать немедленному росту прибыли группы, с синергией, ожидаемой в последующие годы", - приводятся в сообщении слова вице-президента JTI Муцуо Ивай.

Ожидается, что сделка будет закрыта к началу III квартала 2018 финансового года после ее нормативного оформления.

Владелец компании "Донской табак" "Группа Агроком" подтвердила информацию о продаже компании японской Japan Tabacco. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе группы.

"16 марта подписано соглашение с компанией JTI о продаже табачного бизнес-комплекса "Группы Агроком" ("Донской табак"). Следующий этап - одобрение сделки ФАС в установленном законом порядке", - приводит пресс-служба слова генерального директора ООО "Группа Агроком" Сергея Сапотницкого.

Он отметил, что переговоры и подготовка сделки велись более года. "Это решение взвешенное и продуманное", - добавил Сапотницкий.

О компаниях

Japan Tobacco Inc. - японская табачная компания, основанная в 1898 году. До 1985 года была государственной монополией, затем была акционирована. Контрольный пакет акций компании (50,01%) принадлежит министерству финансов Японии. Продукция JT продается в 120 странах мира. На российский рынок компания вышла в 1992 году. В портфель компании входят международные бренды сигарет Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour, LD Natural American Spirit, а также российские марки "Русский Стиль", "Петр I", "Тройка" и др. На конец 2016 года общий объем прямых инвестиций компании в экономику России составлял $1,9 млрд.

Компания "Донской табак" - головное предприятие табачного бизнес-комплекса "Группы Агроком". Компания основана в 1857 году. Основной производственный комплекс и центральный офис расположены в Ростове-на-Дону. Ассортиментный портфель компании насчитывает 120 наименований табачных изделий. Мощность предприятия - 45 млрд сигарет год. Компания занимает 9,4% российского табачного рынка и поставляет продукцию в 31 страну миру.