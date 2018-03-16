Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Невинномысске построят новый путепровод за 1,6 млрд рублей

Экономика и бизнес
16 марта, 17:34 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 16, марта. /ТАСС

Строительство новой транспортной развязки завершат в 2020 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЯТИГОРСК, 16 марта. /ТАСС/. Новый путепровод за 1,6 млрд руб. начали строить в Невинномысске. Как сообщает в пятницу пресс-служба губернатора Ставропольского края, он соединит разделенные железной дорогой части Невинномысска, улучшит пропускную способность городской автодорожной сети.

Смотрите также

Первый резидент ТОР "Невинномысск" на Ставрополье начал выпуск продукции

ТОР Невинномысска привлечет четырех резидентов до конца 2018 года

"Еврохим" инвестирует 6 млрд рублей в модернизацию "Невинномысского Азота"

"В Невинномысске состоялась торжественная церемония закладки символического камня в строительство будущего путепровода. Сметная стоимость строительства - 1,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Решение о строительстве путепровода по улицам Степная и Партизанская приняли на одном из заседаний краевого градостроительного совета под председательством губернатора Владимира Владимирова. Сейчас город разделен на две части железнодорожными путями, и вся логистика идет только по одному мосту, возраст которого превышает 50 лет. Новый путепровод будет представлять собой автомобильный мост над железной дорогой протяженностью порядка 300 м с двумя полосами движения в обе стороны и соответствующей развязкой.

Власти уже заключили контракт на 10 млн руб. на составление проектно-сметной документации при поддержке компании "ЕвроХим". Ожидается, что строительство новой транспортной развязки завершат в 2020 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ставропольский край
Страны
Россия
Персоны
Владимиров, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК РФ возбудил уголовные дела о покушении на Юлию Скрипаль и об убийстве Николая Глушкова
2
Рабочая группа: выступление делегации РФ в ООН о нарушениях Украины в Крыму под угрозой
3
Представление "Арсенала" - соперника ЦСКА в футбольной Лиге Европы
4
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
5
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
6
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
7
Биография кинорежиссера Александра Павловского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама