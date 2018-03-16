В Невинномысске построят новый путепровод за 1,6 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 16 марта. /ТАСС/. Новый путепровод за 1,6 млрд руб. начали строить в Невинномысске. Как сообщает в пятницу пресс-служба губернатора Ставропольского края, он соединит разделенные железной дорогой части Невинномысска, улучшит пропускную способность городской автодорожной сети.

"В Невинномысске состоялась торжественная церемония закладки символического камня в строительство будущего путепровода. Сметная стоимость строительства - 1,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Решение о строительстве путепровода по улицам Степная и Партизанская приняли на одном из заседаний краевого градостроительного совета под председательством губернатора Владимира Владимирова. Сейчас город разделен на две части железнодорожными путями, и вся логистика идет только по одному мосту, возраст которого превышает 50 лет. Новый путепровод будет представлять собой автомобильный мост над железной дорогой протяженностью порядка 300 м с двумя полосами движения в обе стороны и соответствующей развязкой.

Власти уже заключили контракт на 10 млн руб. на составление проектно-сметной документации при поддержке компании "ЕвроХим". Ожидается, что строительство новой транспортной развязки завершат в 2020 году.