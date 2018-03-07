ТОР Невинномысска привлечет четырех резидентов до конца 2018 года

ПЯТИГОРСК, 7 марта. /ТАСС/. Территория опережающего экономического развития (ТОР), созданная в Невинномысске в декабре 2017 года, успешно привлекает инвестиции в экономику региона, позволяет создавать новые рабочие места и производства, рассказал ТАСС в среду министр экономического развития Ставропольского края Валерий Сизов.

"Первым резидентом стал Казьминский молочный комбинат, который планирует построить молочный завод стоимостью 750 млн рублей. Это будет более 200 новых рабочих мест и расширение собственной переработки, что является для нас стратегическими задачами. В Невинномысской ТОР в 2018 году ожидается появление, как минимум, трех новых резидентов с общим минимальным объемом вложений 15 млн рублей и созданием не менее 60 рабочих мест", - сказал он.

По словам министра, в 2017-2019 годах в крае планируется реализация 23 крупных инвестиционных проекта, по которым освоено более 34,7 млрд рублей и создано почти 1,9 тыс. рабочих мест.

Власти считают, что бизнес заинтересуют условия в ТОР. В течение пяти лет резиденты полностью освобождены от налогов на землю и имущество, налог на прибыль снижен с 20% до 5%, более чем втрое снижены страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Например, в Пенсионный фонд России работодатель будет выплачивать 6% вместо 22%.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье создали 12 индустриальных парков и туристско-рекреационный общей площадью 2,54 тыс. гектаров. В границах парков действует 22 резидента, объем их инвестиций до 2022 года составит 84 млрд рублей, из которых в производственные мощности вложили более 28 млрд рублей.