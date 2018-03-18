Умер пресс-секретарь МТС Дмитрий Солодовников

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь российской телекоммуникационной компании МТС Дмитрий Солодовников скончался в воскресенье. Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор по связям с общественностью МТС Елена Кохановская.

"Друзья и коллеги, сегодня не стало нашего Димы Солодовникова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с кончиной Солодовникова компания МТС отменила пресс-конференцию по итогам 2017 года, которую планировалось провести в понедельник 19 марта.

О причине смерти пресс-секретаря компании пока не сообщается.