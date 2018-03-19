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"Известия": Минтранс и Росавиация хотят ужесточить контроль за качеством авиатоплива

Экономика и бизнес
19 марта, 3:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Отмечается, что Росавиация выступает за возврат сертификации топлива, отмененной в 2015 году

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российские власти разрабатывают меры по ужесточению контроля за качеством авиационного топлива. Об этом в понедельник сообщила газета "Известия".

"Минтранс завершает работу над утверждением правил наземного обслуживания самолетов. В них включены самые жесткие требования к топливообеспечению, принятые в Международной организации гражданской авиации", - рассказал изданию представитель Министерства транспорта.

В то же время Росавиация выступает за возврат сертификации топлива, отмененной в 2015 году. "Это важное звено в системе обеспечения безопасности полетов. Обязательная сертификация авиаГСМ на государственном уровне является общемировой практикой в гражданской авиации. В России необходимо к ней вернуться", - сказали в пресс-службе ведомства.

Опрошенные "Известиями" представители авиакомпаний и поставщиков топлива поддержали усиление контроля. "На каждом этапе производства, транспортировки, фильтрации, отстаивания и перекачивания топлива должен происходить анализ его качества, - заявили в пресс-службе авиакомпании "Северный ветер".

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