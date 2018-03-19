Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минторг США рассмотрит заявки от компаний на снятие пошлин на импорт стали и алюминия

Экономика и бизнес
19 марта, 7:19 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, марта. /ТАСС

В ведомстве сообщили, что "эти процедуры позволят администрации отточить эти пошлины с тем, чтобы они гарантировали защиту национальной безопасности"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Министерство торговли США, начиная с понедельника, начнет рассматривать возможность отмены пошлин на импорт стали и алюминия для конкретных американских компаний, которые подадут в ведомство соответствующую заявку. Об этом говорится в распространенном в воскресенье вечером заявлении минторга.

"Сегодня министерство торговли США объявляет процедуры для исключения той или иной продукции из недавно объявленных таможенных пошлин на сталь и алюминий. <…> Министр [торговли Уилбур] Росс после консультаций с другими членами администрации будет рассматривать запросы на исключение, принимая во внимание [интересы] национальной безопасности", - отмечается в документе.

"Эти процедуры позволят администрации отточить эти пошлины с тем, чтобы они гарантировали защиту национальной безопасности, но при этом оказывали как можно меньшее влияние на американский перерабатывающий сектор. Начиная с завтрашнего дня, наша индустрия сможет подать заявку на исключения путем честного и транспарентного процесса через Бюро промышленности и безопасности минторга", - приводятся в заявлении слова Росса.

Президент США Дональд Трамп подписал 8 марта распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Президент заявлял, что размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для стран, поставляющих эту продукцию в США. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов - среди них Канада, Мексика и Австралия. Распоряжение должно вступить в силу через 15 дней, изначально пошлины не будут применяться по отношению к Канаде и Мексике в связи с тем, что Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
Персоны
Росс, Уилбур Трамп, Дональд
Страны
США Канада Мексика Австралия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
УИК аннулировала результаты голосования на участке в Люберцах
2
ЦИК: после обработки 99% протоколов Путин набирает 76,65%
3
СМИ: боевики сбили сирийский военный самолет к северу от Дамаска
4
ВЦИОМ: Путин с 73,9% голосов побеждает на выборах президента РФ в первом туре
5
Эксперты: подводный флот России способен противостоять любым угрозам
6
Bild: глава МИД Украины предложил ЕС ввести санкции против экс-канцлера ФРГ Шредера
7
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов