Минторг США рассмотрит заявки от компаний на снятие пошлин на импорт стали и алюминия

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Министерство торговли США, начиная с понедельника, начнет рассматривать возможность отмены пошлин на импорт стали и алюминия для конкретных американских компаний, которые подадут в ведомство соответствующую заявку. Об этом говорится в распространенном в воскресенье вечером заявлении минторга.

"Сегодня министерство торговли США объявляет процедуры для исключения той или иной продукции из недавно объявленных таможенных пошлин на сталь и алюминий. <…> Министр [торговли Уилбур] Росс после консультаций с другими членами администрации будет рассматривать запросы на исключение, принимая во внимание [интересы] национальной безопасности", - отмечается в документе.

"Эти процедуры позволят администрации отточить эти пошлины с тем, чтобы они гарантировали защиту национальной безопасности, но при этом оказывали как можно меньшее влияние на американский перерабатывающий сектор. Начиная с завтрашнего дня, наша индустрия сможет подать заявку на исключения путем честного и транспарентного процесса через Бюро промышленности и безопасности минторга", - приводятся в заявлении слова Росса.

Президент США Дональд Трамп подписал 8 марта распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Президент заявлял, что размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для стран, поставляющих эту продукцию в США. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов - среди них Канада, Мексика и Австралия. Распоряжение должно вступить в силу через 15 дней, изначально пошлины не будут применяться по отношению к Канаде и Мексике в связи с тем, что Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).