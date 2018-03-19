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Новак: отказ от российского газа навредит потребителям Великобритании

Экономика и бизнес
19 марта, 11:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Министр энергетики РФ подчеркнул, что российский газ имеет самую конкурентную цену

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Цена российского газа является наиболее конкурентоспособной, и отказ от него навредит потребителям Великобритании. Об этом сказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу Bloomberg.

"Если заявления об альтернативных России источниках газа станут реальностью, это в первую очередь принесет вред потребителям, потому что не будет им выгодно. Российский газ, я считаю, на сегодня имеет самую конкурентную цену. Это надежный источник, и в случае похолоданий мы можем очень быстро наращивать объемы добычи", - сообщил министр.

Он подчеркнул, что договор Европы с Россией подразумевает продолжение поставок газа "на наиболее выигрышных условиях, в том числе с точки зрения цены". По мнению Новака, другие страны-экспортеры голубого топлива не смогут обеспечить такие же выгодные условия.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Соединенное Королевство при поиске поставщиков природного газа не отдает предпочтение России и старается рассматривать в этом качестве другие страны. При этом в британском парламенте отметили, что государство все же получило партию сжиженного природного газа из РФ в конце декабря 2017 года.

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Персоны
Мэй, Тереза Новак, Александр Валентинович
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