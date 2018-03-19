ЦБ РФ намерен оценить возможность внедрения биометрии для юридических лиц

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Банк России планирует рассмотреть возможность применения биометрии для идентификации сотрудников компаний в системах дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Об этом говорится в опубликованных на сайте ассоциации "Россия" ответах зампреда ЦБ РФ Дмитрия Скобелкина на вопросы прошедшей в начале февраля участников встречи с представителями регулятора.

Проект по удаленной биометрической идентификации ЦБ реализует совместно с участниками Ассоциации ФинТех - российскими банками, платежными системами и телеком-операторами. Ассоциация разработала технологию и нормативную базу внедрения биометрии, основа которой закреплена в принятых в конце 2017 года поправках в федеральный закон №115-ФЗ. В первом полугодии ЦБ доработает свою нормативную базу, разработав проекты документов, регулирующих использование биометрии российскими кредитными организациями.

Запуск платформы биометрической идентификации физлиц запланирован на 1 июля.

"По результатам мониторинга функционирования механизма интерактивной удаленной аутентификации и идентификации клиента кредитной организации - физического лица, который начинает функционировать с 30 июня, может быть рассмотрена возможность введении аналогичного механизма в отношении иных лиц", - говорится в документе.

На сегодняшний день в проекте участвуют более 30 российских банков. Разработку самой платформы вел "Ростелеком". Система размещена в его облачной защищенной инфраструктуре, доступ к которой кредитные организации получат через специальные каналы связи системы межведомственного электронного взаимодействия. Данные пользователей биометрической системы также будут передаваться через защищенные каналы связи с использованием отечественных криптоалгоритмов.

Планируется, что в дальнейшем подключаться к платформе смогут также некредитные организации. Таким образом, россияне смогут проходить упрощенную идентификацию для дистанционного получения не только финансовых, но и иных услуг, в том числе государственных.