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Титов сообщил о найденных нарушениях в обвинениях предпринимателям из своего списка

Экономика и бизнес
19 марта, 22:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что бизнес-омбудсмен подготовил список бизнесменов, которые хотели бы вернуться в Россию из Великобритании, где они скрываются от российского правосудия

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен и бывший кандидат в президенты РФ Борис Титов в ходе встречи президента России Владимира Путина со своими соперниками на выборах представил результаты проверки "лондонского списка" предпринимателей, скрывающихся от российского правосудия, но желающих вернуться на родину. Проведенная экспертиза установила, что в содержании обвинения, которые предъявляются этим людям, выявлены нарушения закона, заявил Титов в эфире телеканала РБК в понедельник.

"Каждое из обращений [предпринимателей из списка] мы провели через экспертизу, и сегодня мы уже можем говорить, что не только по мере пресечения нарушен закон, но и по содержанию тех обвинений, которые им предъявляются <...>. Я передал практически те же фамилии, что мы и раньше обсуждали. Теперь мы говорим, что и по содержанию, по сути предъявленных обвинений, мы считаем, что это нарушение", - сообщил Титов.

Как сообщалось ранее, бизнес-омбудсмен подготовил список бизнесменов, которые хотели бы вернуться в Россию из Великобритании, где они скрываются от российского правосудия. Список, включающий 16 фамилий, был передан президенту РФ Владимиру Путину.

Титов добавил, что в ходе встречи обсудил с Путиным экономическую повестку развития страны. "Я предлагал собрать еще раз экономический совет, мы два раза на нем выступали, Кудрин и я, и еще раз обсудить, как должна строиться экономика России... Он [Путин] сказал, что он подумает над этим", - заявил бизнес-омбудсмен.

В интервью телеканалу Титов также прокомментировал результаты выборов. "Я доволен, потому что наша задача <...> это популяризация "Стратегии роста".... Больше 60% людей в России уже знают, что такое "Стратегия роста"... Правда, 16% считают, что Путин ее написал, а не мы, но это на самом деле очень хорошо", - прокомментировал кандидат в президенты.

Встреча президента РФ Владимира Путина, уверенно набирающего большинство голосов на выборах главы государства, с его соперниками по электоральной кампании прошла в понедельник. Большая часть беседы проходила за закрытыми дверями. Во встрече приняли участие все кандидаты в президенты РФ, участвовавшие в выборах 18 марта.

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