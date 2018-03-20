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Авиакомпанию NordStar оштрафовали за задержки рейсов

Экономика и бизнес
20 марта, 7:35 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 20, марта. /ТАСС

Суд постановил взыскать с перевозчика 300 тыс. рублей

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КРАСНОЯРСК, 20 марта. /ТАСС/. Авиакомпания NordStar оштрафована на 300 тыс. рублей за задержки рейсов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Установлено, что по вине авиакомпании в августе - октябре 2017 года были задержаны авиарейсы из разных городов России, в том числе и города Красноярска. При этом в нарушение требований федерального законодательства резервные воздушные суда не предоставлялись либо предоставлялись несвоевременно", - говорится в сообщении.

Красноярская транспортная прокуратура провела проверку и возбудила административное дело. Суд в Красноярске оштрафовал компанию на 300 тыс. рублей.

Авиакомпанию NordStar создали в 2008 году. По данным Росавиации, перевозчик входит в число 15 крупнейших авиакомпаний России. По итогам 2017 года пассажиропоток авиакомпании составил 1,481 млн человек.

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