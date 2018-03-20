Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шувалов: Россия способна "закрутить спираль" экономического роста

Экономика и бизнес
20 марта, 9:53 дата обновления: 20 марта, 10:30 UTC+3

По словам первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, в стране ожидается уверенный экономический рост

Поделиться
Материал из 1 страницы
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Россия в ближайшее время должна подстегнуть рост экономики, сказал первый вице-премьер Игорь Шувалов, курирующий в правительстве финансово-экономический блок.

Смотрите также

Шувалов: прошедшие в РФ выборы показали высокий уровень политического развития государства

Шувалов: инвесторы подали заявки на российские суверенные бонды на $4 млрд

"Закрутить спираль роста... У нас все возможности для этого есть", - сообщил Шувалов в эфире радио "Вести ФМ" во вторник.

По его словам, рост экономики России будет уверенным. "Мы ожидаем, что в ближайшие годы мы будем переживать серьезный экономический рост", - отметил Шувалов. Российская экономика вышла из отрицательной динамики в 2017 году. ВВП РФ показал рост на 1,5% по итогам 2017 года после сокращения на 0,2% в 2016 году.

По словам Шувалова, рост экономики РФ в 2018 году превысит уровень 2017 года.

"Мы рассчитываем на то, что в течение 2018 года мы будем переживать более высокие темпы экономического роста, нежели в 2017 году, и что ситуация в бизнесе и на крупных предприятиях будет более здоровой, и мы сможем более активно работать с нашими контрагентами, как внутри страны, так и за рубежом. Экспорт будет выше по итогам 2018 года, чем в 2017 году", - заявил Шувалов в эфире радио "Вести ФМ".

Российская экономика преодолела отрицательную динамику в 2017 году, когда ВВП показал рост на 1,5% после сокращения на 0,2% в 2016 году.

Шувалов добавил, что конкретные результаты роста российской экономики - повышение доходов населения, пенсий и пособий - будут уже по итогам текущего года.

"Я не могу сказать, что это будет настолько, что решит задачи, но мы хотя бы увидим, что вошли в эту спираль экономического роста", - отметил Шувалов.

В начале марта президент Владимир Путин заявил, что к середине следующего десятилетия ВВП на душу населения должен увеличиться в 1,5 раза, а темпы роста самой экономики должны постепенно превзойти мировые.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Шувалов, Игорь Иванович Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
2
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройстве власти в РФ
3
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
4
В Ульяновске обнаружили тела трех детей с признаками насильственной смерти
5
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
6
Reuters: Саркози взят под стражу для дачи показаний
7
Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов