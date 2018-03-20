Шувалов: Россия способна "закрутить спираль" экономического роста

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Россия в ближайшее время должна подстегнуть рост экономики, сказал первый вице-премьер Игорь Шувалов, курирующий в правительстве финансово-экономический блок.

"Закрутить спираль роста... У нас все возможности для этого есть", - сообщил Шувалов в эфире радио "Вести ФМ" во вторник.

По его словам, рост экономики России будет уверенным. "Мы ожидаем, что в ближайшие годы мы будем переживать серьезный экономический рост", - отметил Шувалов. Российская экономика вышла из отрицательной динамики в 2017 году. ВВП РФ показал рост на 1,5% по итогам 2017 года после сокращения на 0,2% в 2016 году.

По словам Шувалова, рост экономики РФ в 2018 году превысит уровень 2017 года.

"Мы рассчитываем на то, что в течение 2018 года мы будем переживать более высокие темпы экономического роста, нежели в 2017 году, и что ситуация в бизнесе и на крупных предприятиях будет более здоровой, и мы сможем более активно работать с нашими контрагентами, как внутри страны, так и за рубежом. Экспорт будет выше по итогам 2018 года, чем в 2017 году", - заявил Шувалов в эфире радио "Вести ФМ".

Российская экономика преодолела отрицательную динамику в 2017 году, когда ВВП показал рост на 1,5% после сокращения на 0,2% в 2016 году.

Шувалов добавил, что конкретные результаты роста российской экономики - повышение доходов населения, пенсий и пособий - будут уже по итогам текущего года.

"Я не могу сказать, что это будет настолько, что решит задачи, но мы хотя бы увидим, что вошли в эту спираль экономического роста", - отметил Шувалов.

В начале марта президент Владимир Путин заявил, что к середине следующего десятилетия ВВП на душу населения должен увеличиться в 1,5 раза, а темпы роста самой экономики должны постепенно превзойти мировые.