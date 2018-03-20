Депутат предложил удвоить размер налога на игорный бизнес в Петербурге накануне ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Законопроект о повышении ставок на игорный бизнес в Санкт-Петербурге в два раза внес на рассмотрение городского парламента депутат Заксобрания города Александр Тетердинко. Как сообщил во вторник инициатор документа, инициатива позволит увеличить поступления в региональный бюджет.

"В начале года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, которые позволяют регионам в два раза повысить ставки налога на игорный бизнес. Мы предлагаем воспользоваться этой возможностью по максимуму и увеличить налог вдвое. Принятие законопроекта позволит увеличить поступления в городской бюджет от налогообложения этого вида предпринимательской деятельности почти до 50 млн рублей в год, которые можно будет направить на развитие детского и юношеского спорта", - сообщил Тетердинко.

В документе предусматривается ежемесячный налог в размере 14 тыс. рублей за каждый пункт приема ставок тотализаторов и букмекерских контор. Налог на процессинговый центр тотализатора или букмекерской конторы предлагают увеличить до 250 тыс. рублей, а на процессинговый центр интерактивных ставок - до 3 млн рублей.

"Букмекерский бизнес - прибыльная сфера деятельности, за рубежом его налогообложение также не является минимальным. Тем более, Санкт-Петербург готовится принимать матчи чемпионата мира по футболу, и очевидно, что такое масштабное мероприятие привлечет интерес азартной части населения и увеличит выручку и прибыль соответствующих предпринимателей. Не стоит забывать и об иностранных туристах, которые будут пользоваться услугами городских букмекерских контор", - прокомментировал депутат.

По данным налоговой отчетности, в Петербурге располагаются 233 пункта приема ставок тотализаторов и букмекерских контор, три процессинговых центра.