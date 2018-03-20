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Минвостокразвития: около 8 тыс. россиян получат "дальневосточный гектар" за 1,5 месяца

Экономика и бизнес
20 марта, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Больше всего заявок подали на предоставление участков в Приморском крае

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Около 8 тыс. граждан России могут получить землю по программе "Дальневосточный гектар" в течение 1,5 месяца. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев, отметив, что всего на участие в программе подали более 112 тыс. заявок.

"Год и 10 месяцев реализуется на территории РФ уникальный проект по бесплатному предоставлению дальневосточной земли всем гражданам РФ. За это время было подано более 112 тыс. заявок на получение земли, и уже у нас 37 тыс. наших граждан получили дальневосточный гектар. Около 8 тыс. заявлений о предоставлении участков одобрены, и я думаю, что в ближайшие месяц-полтора пополнят ту категорию, ту группу граждан, которые решили связать свою судьбу с развитием нашего Дальнего Востока", - сказал он.

Качаев отметил, что наибольшей популярностью у участников программы пользуются участки в Приморском крае - 45 тыс. заявлений, в Республике Саха (Якутия) - 20 тыс. заявлений и в Хабаровском крае - 16 тыс. заявлений. Меньше всего поступило заявлений на получение дальневосточного гектара в Магаданской области - около 2 тыс. и на Чукотке - порядка 400.

Замминистра также добавил, что около 40% участников программы берут землю для строительства жилья, порядка 30% - для развития сельского хозяйства. Еще 15% получателей гектара планируют развивать на нем рекреационную деятельность.

О программе

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам РФ право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе "Дальневосточный гектар" можно через интернет на портале НаДальнийВосток.рф.

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

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Темы
Якутия Приморский край Хабаровский край Магаданская область "Дальневосточный гектар" Чукотский автономный округ
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