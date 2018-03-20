Патрушев: число целевых кибератак и ущерб от них растут каждый год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев констатировал рост числа целевых кибератак и ущерба, который они причиняют. "Количество целевых компьютерных атак и ущерб от них с каждым годом увеличиваются", - заявил он на совещании, которое проходит в Екатеринбурге.

В связи с этим Патрушев обратил внимание на необходимость продолжить работу по обеспечению кибербезопасности на Урале. Он напомнил, что во всех регионах округа разработаны планы реализации Доктрины информационной безопасности РФ. "Определены мероприятия по установлению причин возникновения компьютерных инцидентов в информационно-телекоммуникационных сетях, а также по ликвидации их последствий, - заявил секретарь Совбеза. - Согласован и реализуется график подключения информационных систем и сетей связи органов государственной власти регионов и местного самоуправления к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак".