Минфин будет учитывать долговые обязательства госкомпаний в бюджетной политике

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Минфин РФ планирует разработать механизм, который позволит учитывать неявные бюджетные риски госкомпаний и проектов государственно- частного партнерства в бюджетной политике. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.

"Неявные бюджетные риски могут быть связаны с разными вещами. В основном это два источника - это госкомпании и участие государства в проектах ГЧП с частным бизнесом. Так как они напрямую не отражены в бюджетной отчетности, под них создается специальный механизм. Мы хотим в этом году соответствующие предложения сформировать и обсудить", - сказал замминистра. Этот механизм будет позволять мониторить долговую политику госкомпаний и отражать возможные риски в бюджетной политике, считает он.