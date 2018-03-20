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Минфин будет учитывать долговые обязательства госкомпаний в бюджетной политике

Экономика и бизнес
20 марта, 13:15 UTC+3

Неявные бюджетные риски связаны с госкомпаниями и участием государства в проектах ГЧП с частным бизнесом, сказал замглавы ведомства Владимир Колычев

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Минфин РФ планирует разработать механизм, который позволит учитывать неявные бюджетные риски госкомпаний и проектов государственно- частного партнерства в бюджетной политике. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.

"Неявные бюджетные риски могут быть связаны с разными вещами. В основном это два источника - это госкомпании и участие государства в проектах ГЧП с частным бизнесом. Так как они напрямую не отражены в бюджетной отчетности, под них создается специальный механизм. Мы хотим в этом году соответствующие предложения сформировать и обсудить", - сказал замминистра. Этот механизм будет позволять мониторить долговую политику госкомпаний и отражать возможные риски в бюджетной политике, считает он.

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