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Суд отложил на 16 апреля жалобу по контракту со студией Лебедева на логотип Петербурга

Экономика и бизнес
20 марта, 16:56 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, марта. /ТАСС

Комиссия городского управления ФАС в феврале 2017 года выдала предписание прекратить использование логотипа

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Северо-Западного округа отложил рассмотрение жалобы на решение нижестоящей инстанции о законности предписания Санкт-Петербургского управления ФАС о расторжении контракта на создание логотипа города. Соглашение подписали комитет по развитию туризма и "Студия Артемия Лебедева". Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.

"Отложить рассмотрение кассационных жалоб управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу и общества с ограниченной ответственностью "Маркетинговая компания "Григорьев Борис и партнеры" на постановление 13-го арбитражного апелляционного суда от 17.11.2017 по делу № А56-24586/2017 на 16 апреля 2018 года", - говорится в определении суда.

В первой инстанции суд подтвердил решение комиссии регионального управления ФАС, во второй - отменил решение. Апелляцию подала компания "Григорьев Борис и партнеры", которая была инициатором проверки ФАС.

Комиссия Санкт-Петербургского управления ФАС в феврале 2017 года признала наличие нарушений при заключении контракта между городским комитетом по развитию туризма и студией Лебедева и выдала предписание расторгнуть договор с компанией и прекратить использование логотипа.

Заявителем выступила компания "Григорьев Борис и партнеры", которая добивалась отмены договора между студией и администрацией города на серию логотипов, приобретенных комитетом у дизайнеров как у единственного поставщика за 1 рубль. По словам представителя студии Лебедева, компания не рассчитывала на прямое коммерческое обогащение, продав властям Петербурга созданный студией логотип города.

Договор со студией Лебедева на разработку серии логотипов подписали в октябре 2014 года. Сейчас логотипы используются на некоторых туристических киосках города.

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