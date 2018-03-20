Минфин рассматривает варианты приватизации завода "Кристалл"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Министерство финансов рассматривает варианты приватизации крупнейшего в РФ производителя бриллиантов - завода "Кристалл" в Смоленске. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

"Вопрос по "Кристаллу" стоит на повестке. Сейчас дискуссия идет о формате", - сказал он.

К возможности приватизации Приокского завода цветных металлов - одного из крупнейших аффинажных предприятий в стране - в ведомстве относятся скептически. "По "Приоке" никакой дискуссии пока нет. Мы скептически относимся к приватизации "Приоки" в целом, потому что это последний государственный завод, как вы знаете. Есть тезис, что государству необходимо сохранить в своих руках мощности по аффинажу драгоценных металлов в целом, не только золота", - подчеркнул Моисеев.