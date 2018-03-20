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Прокуратура ФРГ провела обыски в штаб-квартире BMW по делу о манипуляциях с выхлопами

Экономика и бизнес
20 марта, 19:45 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 20, марта. /ТАСС

Ведомство подозревает, что компания использовала на производстве запрещенный механизм

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БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры Мюнхена и полицейские провели во вторник обыски в штаб-квартире германского автопроизводителя BMW по делу о манипуляциях с выбросами вредных веществ в атмосферу. Как сообщили в ведомстве, существует подозрение, что компания использовала на производстве запрещенный механизм, который корректировал показатели.

В феврале в концерне заявили, что около 11 тыс. дизельных автомобилей оснащены программой, искажающей показатели выхлопов. Она была изначально разработана для моделей X5 и X6, но впоследствии установлена на машинах 5-й и 7-й серий. В BMW утверждают, что "речь не идет о целенаправленных манипуляциях": по их словам, директива об установке ПО была выпущена по ошибке.

В обысках, которые прошли в Мюнхене, а также на заводе в городе Штайр, приняли участие около 100 полицейских и сотрудников прокуратуры.

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