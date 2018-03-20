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Источник: ЕС примет ответные меры против США по пошлинам, если переговоры провалятся

Экономика и бизнес
20 марта, 18:54 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 20, марта. /ТАСС

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём проведет переговоры с американскими коллегами

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БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Евросоюз примет ответные меры против США в связи с введением пошлин на металлы, если переговоры между Брюсселем и Вашингтоном по этому вопросу провалятся. Об этом заявил во вторник журналистам представитель ЕС в преддверии саммита сообщества 22-23 марта в Брюсселе.

"Если переговоры не приведут к результатам, то у ЕС не будет другого выбора, кроме как принять ответные меры в рамках ВТО", - сказал он.

По его словам, в настоящее время еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём находится в пути в Вашингтон, чтобы провести переговоры с американскими коллегами. "Конечно, саммит учтет результаты этих переговоров, - отметил дипломат. - Но в заключениях саммита лидеры поддержат предложения и рекомендации Еврокомиссии. Также мы полагаем, что ЕС должен быть более разумным и ответственным, чем наши американские партнеры".

Президент США Дональд Трамп подписал 8 марта распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Президент заявлял, что размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для стран, поставляющих эту продукцию в США. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов - среди них Канада, Мексика и Австралия.

10 марта в Брюсселе прошли переговоры по этой проблеме еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрём и представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера. Единственным итогом этих консультаций стало решение продолжить их на этой неделе.

В среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге заместитель председателя Еврокомиссии Юрки Катайнен выразил надежду на то, что эти тарифы не будут распространяться на страны ЕС, учитывая союзнические отношения между европейскими столицами и Вашингтоном. В свою очередь председатель Европейского совета Дональд Туск указал на то, что подобные шаги плохо влияют на трансатлантическое партнерство и призвал вернуться к переговорам о торговле между США и ЕС.

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