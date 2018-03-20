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Moody's: напряженность между РФ и Великобританией может привести к новому раунду санкций

Экономика и бизнес
20 марта, 21:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

В агентстве считают, что возможные ограничения могут отрицательно повлиять на приток капитала и технологий

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Напряженность между РФ и Великобританией представляет собой потенциальную новую угрозу для экономики России, так как может привести к новому раунду санкций со стороны Запада, говорится в аналитическом материале Moody's Investors Service.

"Реакция России в последние дни предполагает, что деэскалация напряженности может быть затруднена и что эта ситуация еще более отчуждает Россию от Запада, отрицательно влияя на приток капитала и технологий, которые нужны России, чтобы решать свои долгосрочные задачи по росту экономики. Тем не менее аппетит к дополнительным санкциям в ЕС кажется ограниченным, и двусторонние санкции, если они будут вводиться властями США или Великобритании, скорее, будут менее эффективны", - говорится в обзоре Moody's.

4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества, по версии британской стороны, речь идет о "Новичке". Власти королевства обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.

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