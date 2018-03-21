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ЦБ РФ отозвал лицензию у "Телекоммерц Банка"

Экономика и бизнес
21 марта, 8:41 дата обновления: 21 марта, 8:48 UTC+3

В кредитной организации наблюдался резкий рост объема сомнительных транзитных операций с иностранной валютой

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© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Банк России приказом от 21 марта 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у тульского "Телекоммерц Банка", не являющегося участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта кредитная организация занимала 416-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении ЦБ.

По данным регулятора, в деятельности "Телекоммерц Банка" установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, на протяжении четвертого квартала 2017 года и первого квартала 2018 года наблюдался резкий рост объема проводимых кредитной организацией сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой.

В сообщении отмечается, что в конце февраля 2018 г. "Телекоммерц Банк" осуществил крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно имеющимся в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов. Таким образом, подчеркивает регулятор, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении операций, влекущих прямой ущерб для интересов ее кредиторов.

В соответствии с приказом Банка России в "Телекоммерц Банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

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