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Размер капитала Бинбанка превысил 100 млрд рублей

Экономика и бизнес
21 марта, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Ранее ЦБ утвердил докапитализацию кредитной организации на сумму 56,9 млрд рублей

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Размер собственных средств санируемого Бинбанка превысил 100 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка.

"Размер собственных средств Бинбанка превысил 100 млрд рублей, банк с запасом соблюдает все нормативы достаточности капитала и иные обязательные нормативы ЦБ РФ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что положительный эффект сыграло погашение межбанковского кредита, предоставленного Бинбанком Рост банку. Кроме того, ранее Банк России утвердил докапитализацию Бинбанка на сумму 56,9 млрд рублей.

Ранее газета РБК со ссылкой на источники сообщила, что Рост банк полностью погасил задолженность перед Бинбанком. По оценкам опрошенных изданием аналитиков, размер задолженности составлял около 700 млрд рублей.

ЦБ РФ начал процедуру санации Бинбанка с участием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) 21 сентября 2017 года. В рамках санации в январе этого года уставной капитал Бинбанка был уменьшен до 1 рубля.

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