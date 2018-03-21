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В Коми открыли новое месторождение газа с объемом запасов более 10 млрд кубометров

Экономика и бизнес
21 марта, 12:58 UTC+3 СЫКТЫВКАР СЫКТЫВКАР 21, марта. /ТАСС

В 2018 году Тимано-Печорская газовая компания планирует провести на Левогрубейюском месторождении разведочное бурение

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СЫКТЫВКАР, 21 марта. /ТАСС/. Новое Левогрубейюское газовое месторождение открыли в Интинском районе Республики Коми. Прирост запасов свободного газа, принятых на государственный баланс по новому месторождению, составил 10,319 млрд кубометров, сообщили в среду в Тимано-Печорской газовой компании, которая проводит геологоразведочные работы в Интинском районе Коми и открыла месторождение.

"Впервые Левогрубейюская структура была выявлена в 1990 году, с 2010 по 2012 год на территории Левогрубейюского лицензионного участка была заложена и пробурена поисково-оценочная скважина 1-Левогрубейюская, которая была результативно испытана в 2017 году. Установленная газоносность Левогрубейюской структуры подтвердила ранние оптимистические прогнозы по перспективности всего блока локальных объектов на территории недропользования компании от Инты до Абези и вероятно далее вдоль Приуралья", - сообщила компания.

Компания сейчас проводит подготовку к поисковому бурению, работы по комплексной переобработке и переинтерпретации сейсморазведочных материалов на Левогрубейюском и смежных Грубейюском, Анкудинском, Пармаюском участках. По полученным результатам заложат новые поисковые скважины. В 2018 году компания планирует провести на Левогрубейюском месторождении разведочное бурение.

"В целом запасы свободного газа Тимано-Печорской газовой компании увеличились за 2017 год в 2,5 раза, на 34,942 млрд кубометров и составили 59,413 млрд кубометров. Запасы нефти составили - 5,878 млн тонн, газового конденсата - 2,631 млн тонн", - сообщили в компании.

Как ранее сообщал ТАСС, правительство Коми и Тимано-Печорская газовая компания заключили соглашение о строительстве в приполярном моногороде Инта комплекса по добыче и переработке газа. Проект предполагает добычу от 1 млрд до 1,5 млрд кубометров газа в год и его частичную переработку. Инвестиции в комплекс оценивают в 60 млрд рублей. "Проект находится в стадии проработки", - уточнили в ТПГК.

Компания владеет 13 лицензионными участками в Тимано-Печорской нефтегазовой провинции, их суммарные запасы газа превышают 59,4 млрд кубометров, общая ресурсная оценка превышает 500 млрд кубометров. В непосредственной близости к участкам проходит магистральный газопровод "Бованенково - Ухта".

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