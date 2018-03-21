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Завод "Вымпел" подписал дорожную карту о размещении своих мощностей в Севастополе

Экономика и бизнес
21 марта, 13:35 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 21, марта. /ТАСС

Глава региона Дмитрий Овсянников отметил, что площадка представляет интерес и для других компаний

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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Судостроительный завод "Вымпел" (Ярославская область) и правительство Севастополя подписали дорожную карту, согласно которой завод разместит свои мощности на территории города-героя. Подписание документа состоялось в среду в правительстве Севастополя.

"Мы очень нуждаемся в хорошей площадке на Черном море <…>, иметь здесь площадку для нас - это гарантированно как минимум 100 рабочих мест, это современные технологии по судоремонту, и мы готовы предложить свою помощь Севастополю по строительству маленьких пассажирских кораблей для нужд города прямо на территории города, мы надеемся, что завод "Вымпел" на базе города Севастополя будет долго и надежно трудиться", - сказал во время подписания дорожной карты гендиректор предприятия Олег Белков.

Как сообщалось ранее, в качестве возможной площадки для размещения мощностей завода "Вымпел" рассматривается территория Севморпорта. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что эта площадка представляет интерес и для других компаний, поэтому "все будет происходить на основании конкурсов". Сейчас площадка занята частным судостроительным заводом ООО "Южный Севастополь", с которым в 2015 году заключили договор аренды, позже расторгнутый в судебном порядке.

Судоремонтный завод "Вымпел" сейчас достраивает на мощностях севастопольского судостроительного предприятия "Персей" скоростное судно "Комета". Планируется, что это судно будет регулярно курсировать между городами Южного берега Крыма с весны 2018 года. Кроме того, как подчеркнул сегодня гендиректор "Вымпела" Белков, завод имеет объемный портфель заказов для нужд Нацгвардии, Минобороны РФ и сил специального назначения.

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