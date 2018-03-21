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Правительство утвердило индексацию утильсбора на автомобили с 1 апреля

Экономика и бизнес
21 марта, 14:37 дата обновления: 21 марта, 15:27 UTC+3

Увеличение сбора для отдельных автомобилей составит 90%

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Правительство утвердило индексацию утильсбора на легковые и грузовые автомобили автомобили с 1 апреля 2018 года. Рост сбора для отдельных легковых авто достигнет 90%.

Кабмин выпустил соответствующее постановление.

"Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 года", - говорится в документе.

Утильстбор на новые автомобили объемом двигателя до 1 л. вырастет на 16% до 33 тыс. рублей из расчета с коэффициентом 1,42. Сбор на новые авто с объемом двигателя от 1 л. до 2 л. вырастет сразу на 90% до 84 тыс. рублей (коэффициент - от 2,21 до 4,2), для автомобилей объемом двигателя свыше 2 л. до 3л  он также увеличится на 90% до 126 тыс. рублей (рост коэффициента с 4,22 до 6,3).

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