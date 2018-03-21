ФАС: в России проведут ревизию естественных монополий

ЧЕЛЯБИНСК, 21 марта. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Ревизия естественных монополий будет проведена в России в рамках реализации Национального плана по развитию конкуренции. После этого к естественным монополиям должны быть применены жесткие ценовые правила регулирования, сообщил в среду журналистам находящийся в Челябинске на семинаре заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский.

"В рамках реализации Национального плана [по развитию конкуренции] будет проведена ревизия: те сферы, которые работают в конкуренции, должны быть исключены из естественных монополий. К естественным монополиям должны быть применены жесткие ценовые правила регулирования, которые позволяют платить за качественную услугу справедливую цену. Должны появиться нормативы, которые ограничат аппетиты естественных монополий", - сказал замглавы ФАС.

По словам Пузыревского, 21 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин утвердил Национальный план по развитию конкуренции, который предусматривает достижение трех главных целей. Во-первых, это повышение благосостояния потребителей. Во-вторых, повышение конкурентоспособности российских предприятий. И, в-третьих, развитие многоукладной экономики Российской Федерации.

В Челябинск Пузыревский приехал на семинар-совещание по вопросам антимонопольного регулирования.