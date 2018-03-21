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Льготная ипотека поможет реализовать более трети непроданных квартир в Пензенской области

Экономика и бизнес
21 марта, 15:52 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 21, марта. /ТАСС

Для реализации программы из бюджета региона выделили порядка 60 млн рублей

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ПЕНЗА, 21 марта. /ТАСС/. Порядка 600 непроданных квартир в новостройках планируют реализовать благодаря запуску программы льготного ипотечного кредитования в Пензенской области. Об этом сообщил журналистам в среду гендиректор регионального агентства ипотечного кредитования Евгений Рыжов.

О выдаче льготных ипотечных займов в регионе объявили в среду. На эту цель из регионального бюджета выделили 60 млн рублей, еще 600 млн рублей планируется привлечь из средств единого института развития в жилищной сфере ("Дом.РФ").

"Я думаю, 600 млн - это немалая сумма для строительной отрасли. На сегодня порядка 1500-1600 квартир в регионе не реализованы. Мы надеемся порядка 600 квартир, одну треть помочь реализовать - это будет вклад в строительную отрасль", - отметил Рыжов.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что в 2017 году ввод жилья обеспечат на уровне 2016 года - 886,6 тыс. кв. метров. Вместе с тем, по данным минстроя региона, объема ввода многоэтажного жилья в Пензенской области сократился на 16%, до 354,8 тыс. кв. метров.

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