Минэнерго обсудит возможный перенос сроков вывода на полную мощность двух ТЭС в Крыму

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Минэнерго РФ на следующей неделе проведет совещание с участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака о возможном переносе сроков ввода вторых блоков электростанций (ТЭС) в Крыму, которые строит "Технопромэкспорт". Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.

"На следующей неделе мы у Козака собираемся, где Аксенов (Сергей, глава республики Крым - прим. ред.) будет докладывал свою часть - схему по выдаче. Новые сроки мы будем обсуждать у Козака на следующей неделе", - сказал замминистра.

Черезов отметил, что вывод в эксплуатацию второй очереди Севастопольской и Симферопольской ТЭС может быть перенесен на более поздний срок из-за задержки получения разрешительной документации в Крыму, добавил он.

"У нас с инфраструктурой нефтегазовой проблем нет. Проблема в другом - проблема, связанная с тем, что на все нужно получение разрешительных документов", - сказал замминистра.

Черезов подчеркнул, что ввод первой очереди обеих ТЭС, запланированный согласно постановлению правительства, на срок не позднее 19 мая, состоится по графику. Ввод второй очереди по постановлению должен был состояться не позднее 18 июня 2018 года.

При этом замминистра отметил, что вывод Севастопольской ТЭС на полную мощность по существующей схеме может состояться в срок, но в случае с Симферопольской ТЭС необходимо решить ряд вопросов.

"Для нас это (перенос сроков ввода вторых блоков ТЭС - прим. ред.) неприемлемо, потому что "Технопромэкспорт" у нас попадает под санкции (штрафные)", - сказал Черезов.

Он отметил, что сохранить планы по срокам вывода станций на полную мощность можно при условии изменения двух нормативно-правовых актов.

"В этом году у нас будут завершены работы по строительству двух крупных электростанций мощностью 940 МВт. Это создаст возможность надежного обеспечения крымчан электроэнергией", - подтвердил министр энергетики РФ Александр Новак в рамках общественного совета при Минэнерго РФ.