Новак: ОПЕК+ пока не представлял предложений по продлению сделки после 2018 года

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. ОПЕК+ пока не обсуждал предложения по продлению после 2018 года соглашения по сокращению добычи нефти, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Официально никто никаких предложений не представлял, будем обсуждать в рамках мониторингового комитета", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Следующее заседание комитета пройдет в Джидде (Саудовская Аравия) 14-15 апреля.

Соглашение о сокращении добычи нефти было достигнуто в конце 2016 года странами ОПЕК и не входящими в картель государствами - экспортерами нефти. Согласно условиям, участники сделки должны снизить добычу суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки (к октябрю 2016 года, принятому за базовый уровень в сделке). Самые большие квоты по сокращению у Саудовской Аравии (486 тыс. баррелей в сутки) и России (300 тыс. баррелей в сутки). Россия достигла своей квоты в мае этого года и с тех пор ее удерживает. Соглашение, изначально действовавшее в первом полугодии 2017 года, уже дважды продлевалось: сначала - до конца марта 2018 года, а в последний раз - до конца 2018 года. Цель соглашения - убрать излишки мировых запасов нефти, которые на начало 2017 года превышали пятилетнюю норму на 380 млн баррелей.