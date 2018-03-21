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"Ростелеком", Nokia и Фонд "Сколково" запустили первую опытную зону сети 5G в "Сколково"

Экономика и бизнес
21 марта, 20:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

"Ростелеком" проведет тестирование возможности использования радиочастот в диапазоне 3400-3800 МГц

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. "Ростелеком", Nokia и фонд "Сколково" запустили первую в России открытую опытную зону сети пятого поколения (5G) на территории "Сколково". Об этом в среду сообщает пресс-служба "Ростелекома".

"Сети 5G - это следующая эволюционная ступень предыдущих технологий, которая призвана стать одной из опорных в цифровой экономике", - заявил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Уточняется, что "Ростелеком" проведет тестирование возможности использования радиочастот в диапазоне 3400-3800 МГц.

Практическое применение сети было продемонстрировано на экране ультравысокой четкости, куда передавался высококачественный контент с помощью 5G-модема. Опытная зона, как отмечается в сообщении, позволит показать перспективы использования технологий 5G для различных отраслей экономики.

Также "Ростелеком" пригласил принять участие другие компании и научные коллективы к тестированию опытной зоны 5G.

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