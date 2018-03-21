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РГС банк и Россельхозбанк выплатят по вкладам "Вэлтон банка" и банка "Кредит Экспресс"

Экономика и бизнес
21 марта, 21:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Ранее ЦБ отозвал лицензию у этих кредитных организаций

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало РГС Банк и Россельхозбанк в качестве банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам белгородского "Вэлтон банка" и ростовского банка "Кредит Экспресс". Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения, а также выплаты вкладчикам "Вэлтон банка" начнутся 26 февраля 2018 года, для вкладчиков банка "Кредит Экспресс" - 27 марта.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 15 февраля 2018 года, напоминает АСВ.

Как сообщалось ранее, Банк России 15 февраля 2018 года отозвал лицензию у "Вэлтон банка" и банка "Кредит Экспресс". Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта кредитная организация занимала 372-е место в банковской системе РФ, "Вэлтон банк" - 500 место.

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