Subaru представит концепт-кар на международном автосалоне в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 22 марта. /ТАСС/. Концепт-кар Subaru представят в мае в Приморье на международном автосалоне во Владивостоке (Vladivostok International Autosalon, VIAS), в котором примут участие компании из России, США, Китая, Японии и других стран. Об этом рассказал ТАСС директор по маркетингу "Сумотори", организатора выставки, Леонид Копылов.

"Subaru к нам в этом году отправляют концепт-кар. Это событие повергло в шок даже наших коллег из Москвы, потому что концепт-кар, который странствует по Штатам, по Токио, в Женеву ездит, получить во Владивостоке - это большое событие", - сказал собеседник.

Он уточнил, что концептуальный кроссовер Viziv Future, который планируется показать на выставке - это видение компанией автомобиля будущего. Он вместил все технологии, которые пока в разработке, но в перспективе будут запущены в серийное производство. В частности, этот концепт должен дать представление об автономном вождении. Говоря о содержании выставки в целом, Леонид Копылов сообщил, что на ней планируется представить как различные автомобили, так и аксессуары для них.

"Мы представляем новинки автомобильной отрасли, все новые модели, которые продаются сейчас. Плюс будут участвовать тюнинг-ателье, в частности, японские, которые занимаются и спортивным тюнингом автомобилей, и декорацией. Они привезут свои новинки, как технические, так и внешний декор. Плюс целый павильон будет отведен под аксессуары, дворники, масла, автомобильную косметику и так далее и свой отдел будет под мото-тематику, как новые мотоциклы, так и аксессуары", - пояснил собеседник.

Кроме того, на VIAS представят грузовую технику, самосвалы, грузовики, экскаваторы и другие тяжелые машины. На двух площадках зрители смогут провести тест-драйв новых автомобилей на асфальте и во внедорожных условиях. "Здесь можно будет испытать машину, проверить, как она из болота выезжает, вертикальные горки штурмует и так далее", - рассказал Копылов.

Ранее ТАСС сообщал, что выставка пройдет 11-13 мая на площадке туристско-рекреационного кластера "Приморское кольцо" в специально построенном для него экспо-центре, где автосалон получит постоянную прописку. В сентябре 2017 года первый VIAS стал частью международных соревнований по дрифту Asia Pacific D1PrimRingGP. Выставка стала первым совместным проектом с японской корпорацией SanEiShobo, промоутером знаменитого Токийского автосалона. Тогда за три дня на "Приморском кольце" побывали более 20 тысяч гостей и жителей Приморского края, а участниками выставки стали более 40 компаний, четверть из которых представляли крупные иностранные бренды.