На ПМЭФ-2018 ожидается подписание серии российско-саудовских межправсоглашений

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Делегация Саудовской Аравии посетила Москву с целью обсуждения участия представителей королевства в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится 24-26 мая 2018 года, говорится в сообщении Росконгресса. Особое внимание было уделено инициативе проведения на форуме российско-саудовского круглого стола и подписанию соглашения о сотрудничестве между инвестиционным агентством Саудовской Аравии (SAGIA) и фондом "Росконгресс".

"Также на форуме ожидается подписание серии межправительственных российско-саудовских соглашений", - отмечается в сообщении.

В ходе переговоров представителей SAGIA с руководством фонда "Росконгресс" стороны обсудили ключевые вопросы, касающиеся застройки саудовского стенда в выставочной зоне Петербургского международного экономического форума, были выдвинуты идеи для формирования деловой и культурной программ визита.

Подчеркивая важность взаимодействия сторон, советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков отметил, что Саудовская Аравия была и остается важным ближневосточным партнером России. "Участие делегации из королевства на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году позволит нашим странам сформировать новые договоренности и соглашения в области международного экономического и культурного сотрудничества", - сказал он.

Представители SAGIA особенно отметили, что король Саудовской Аравии направит в этом году на ПМЭФ самую представительную делегацию королевства в истории мероприятия. В состав делегации страны войдут министры экономического профиля, а также главы крупнейших компаний королевства - всего более 150 делегатов.

Фонд "Росконгресс" - крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий. Учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.