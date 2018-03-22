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"Ъ": правительство может запретить перевозки энергосырья в Арктике иностранными судами

Экономика и бизнес
22 марта, 11:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Инициатива принадлежит Минпромторгу, законопроект уже поддержали Минтранс и Минэнерго

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Минпромторг РФ подготовил законопроект о запрете использования иностранных судов для перевозок нефти, газа и угля, добытых в российской Арктике, он в основном согласован и может поступить в правительство в ближайшее время. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Минпромторг предлагает с 2019 г. применять для перевозок и хранения в акватории СМП нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа и угля, добытых в российской Арктике, а также ледокольной и лоцманской проводки, каботажа и морских ресурсных исследований на шельфе применять только суда российского производства.

Как сообщили изданию в ведомстве, законопроект поддержали Минтранс и Минэнерго. В Минтрансе уточнили, что направили в Минпромторг доработанную версию. В Минэнерго "приветствуют инициативу", но считают, что срок вступления закона в силу "должен определяться поэтапно с учетом возможностей российских верфей. В настоящее время документ проходит оценку регулирующего воздействия (ОРВ).

Отмечается, что новое регулирование коснется прежде всего нефтегазовых компаний, работающих в Арктике. Нефть и газ по СМП сейчас перевозят только "Новатэк" и "Газпром нефть", перевалочный терминал Лукойла "Варандей" расположен в Печорском море (формально не входит в СМП). "Роснефть" на арктическом шельфе только ведет геологоразведку.

Ряд собеседников издания считает, что наибольшие проблемы с введением законопроекта возникнут у "Новатэка". Однако в компании признают, что "развитие судостроительной отрасли России требует поддержки", но предлагаемые поправки, говорят в компании, фактически остановят действующие арктические проекты и сделают невозможной реализацию новых.

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