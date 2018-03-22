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Times: "Лаборатория Касперского" раскрыла американскую программу для слежки в интернете

Экономика и бизнес
22 марта, 11:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Издание подчеркивает, что раскрытие Slingshot может привести к тому, что США потеряют "доступ к ценной долгосрочной программе слежения", что поставит под угрозу жизни военнослужащих

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Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 22 марта. Российская компания "Лаборатория Касперского", специализирующаяся на разработке антивирусного ПО, раскрыла программу Slingshot для слежки в интернете, созданную в США. Об этом сообщает в четверг британская газета The Times.

По ее данным, компания, продукцию которой недавно запретили продавать в Соединенных Штатах, предупредила об этом вредоносном коде, который позволяет получать доступ к роутерам, чтобы следить за активностью пользователей в интернете.

Данное ПО было обнаружено в Афганистане, Ираке, Кении, Судане, Сомали, Турции и Йемене. Согласно информации газеты, Slingshot используется уже шесть лет и является частью программы американских военных, отслеживающей радикальных исламистов, пользующихся интернетом в интернет-кафе в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Вредоносный код, как указывает The Times, схож с программой, созданной Агентством национальной безопасности (АНБ) США и используемой для тотальной электронной слежки. Предполагается, что разработку курирует Объединенное командование специальных операций Пентагона (JSOC), тесно связанное с ЦРУ и АНБ.

Как подчеркивает издание, раскрытие Slingshot может привести к тому, что Америка "потеряет доступ к ценной долгосрочной программе слежения и поставит под угрозу жизни военнослужащих".

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