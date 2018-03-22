Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Замглавы Минфина заявил, что ведомство не видит признаков кредитного "пузыря"

Экономика и бизнес
22 марта, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

При этом Алексей Моисеев отметил, что ситуация в сфере микрофинансирования требует внимания

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Минфин не отмечает признаков кредитного "пузыря" на рынке, однако ситуация в сфере микрофинансирования требует внимания и доработки регулирующего законодательства, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Я не вижу пузыря. Меры, предпринятые за последние несколько лет, очень повлияли на эту ситуацию - это закон о полной стоимости кредита, закон об ограничении максимальных ставок. По большому счету осталось ввести DTI (debt-to-income - отношение долговых обязательств заемщика к его доходам). Есть поручение президента, мы сейчас над ним работаем, - это запрет на выдачу кредитов гражданам, у которых закредитованность превышает установленные ЦБ значения", - сказал он.

По словам замминистра, проблемным моментом остается ситуация с микрофинансовыми организациями (МФО) , которые находятся в более свободном по сравнению с банками положении. "Если им что-то не нравится, они просто выходят из реестра и продолжают свою деятельность на нелегальной основе. Здесь у нас есть целый ряд законопроектов, направленных на то, чтобы с МФО тоже порядок навести", - сообщил замглавы Минфина.

Глава Сбербанка Герман Греф накануне также заявлял, что пока не видит предпосылок для возникновения "пузыря" на рынке потребительского кредитования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Греф, Герман Оскарович Моисеев, Алексей Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
3
На индексацию социальных пенсий с первого апреля направят 10 млрд рублей
4
Росбанк, Юникредит банк и Райффайзенбанк возглавили рейтинг Forbes надежных банков
5
"Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Госдумы в связи с решением по Слуцкому
6
Союз журналистов недоумевает в связи с решением комиссии Госдумы по этике по делу Слуцкого
7
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов