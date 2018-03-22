Замглавы Минфина заявил, что ведомство не видит признаков кредитного "пузыря"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Минфин не отмечает признаков кредитного "пузыря" на рынке, однако ситуация в сфере микрофинансирования требует внимания и доработки регулирующего законодательства, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Я не вижу пузыря. Меры, предпринятые за последние несколько лет, очень повлияли на эту ситуацию - это закон о полной стоимости кредита, закон об ограничении максимальных ставок. По большому счету осталось ввести DTI (debt-to-income - отношение долговых обязательств заемщика к его доходам). Есть поручение президента, мы сейчас над ним работаем, - это запрет на выдачу кредитов гражданам, у которых закредитованность превышает установленные ЦБ значения", - сказал он.

По словам замминистра, проблемным моментом остается ситуация с микрофинансовыми организациями (МФО) , которые находятся в более свободном по сравнению с банками положении. "Если им что-то не нравится, они просто выходят из реестра и продолжают свою деятельность на нелегальной основе. Здесь у нас есть целый ряд законопроектов, направленных на то, чтобы с МФО тоже порядок навести", - сообщил замглавы Минфина.

Глава Сбербанка Герман Греф накануне также заявлял, что пока не видит предпосылок для возникновения "пузыря" на рынке потребительского кредитования.