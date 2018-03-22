Российский союз автостраховщиков: доля оформляемых в интернете полисов ОСАГО превысила 40%

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Доля электронных полисов ОСАГО в общих продажах "автогражданки" к концу февраля превысила 42%, сообщил на конференции по страхованию исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Доля электронных полисов росла после того, как с 1 января 2017 года все страховщики ОСАГО стали обязаны продавать полисы на своем сайте.

"Практически каждый месяц на 2-3 п. п. доля электронных продаж в общем объеме увеличивалась. По итогам декабря доля была 34%, сейчас продолжился рост, по итогам февраля - начала марта больше 40% в общем объеме продаж составляют электронные полисы. 42% электронных полисов, 58% бумажных", - сказал Уфимцев.

Ситуация различается по регионам - например, в Москве доля составляет менее 20%, добавил он.

У Банка России другие данные: по данным ЦБ, в 2017 году страховщики получили через интернет 12,9% сборов по ОСАГО (рост на 11,9 п. п.).

Возможность купить полис ОСАГО через интернет у россиян появилась 1 июля 2015 года, а с 1 января 2017 все страховщики ОСАГО обязаны продавать страховки в электронном виде.