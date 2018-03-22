Вопрос о налоговом маневре в ТЭК может быть отложен до окончания модернизации НПЗ

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает возможным отложить вопрос налогового маневра в нефтяной отрасли до завершения модернизации НПЗ. Об этом он сообщил во время общения со студентами Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

Вице-премьер также отметил, что провел совещание на эту тему, и большинство участников высказались против предложений Минфина о налоговых изменениях отрасли. "Я знаю идеи Минфина. Я собирал совещание. Подавляющее большинство других участников процесса против предложений Минфина", - сказал чиновник.

Дворкович отметил, что также поддерживает в этой части большинство. Тем самым он выступил на стороне позиции Минэнерго. "Все остальные считают, что просто преждевременно это делать [изменять налоговую нагрузку]. Когда закончится модернизация основных НПЗ, когда везде будут внедрены современные технологические процессы, можно к этому вопросу вернуться. А пока просто преждевременно", - заключил он.

По его словам, без снижения акцизов на нефтепродукты говорить о налоговом маневре в принципе нельзя. "Тогда бы это была просто налоговая нагрузка, а никакой не маневр, - заметил вице-премьер. - Вся дополнительная нагрузка будет [приходиться] на неинтегрированные вертикальные компании и НПЗ, и на Беларусь отчасти. Если в этом цель налогового маневра - то она какая-то мелковатая. А если другая, то цель не достигается, ее никто не понимает".

Спор Минэнерго и Минфина

Минфин России 21 марта подверг критике заявление Минэнерго о необходимости отодвинуть завершение налогового маневра в нефтяной отрасли до 2023 года, когда будет завершена модернизация НПЗ. Как сообщал журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов, по мнению ведомства механизм господдержки НПЗ сегодня неэффективен и за период 2006-2016 годов объем бюджетных вливания в отрасли в пять раз превысил инвестиции компаний в переработку.

Он подчеркивал, что, по мнению Минфина, маржинальность российских НПЗ находится на нормальном уровне, а ее уменьшение обусловлено исключительно снижением цен на нефть.

До этого министр энергетики РФ Александр Новак на заседании общественного совета Минэнерго отмечал, что налоговый маневр в нефтяной отрасли должен завершиться после окончания модернизации нефтепереработки в России, то есть не ранее 2023 года.

В течение последних нескольких лет в России проводится реформа налогообложения в нефтяной сфере. Важным направлением реформы является завершение налогового маневра с обнулением экспортных пошлин на нефть с одновременным повышением налогообложения добычи. Министерство финансов предлагает обнулить экспортную пошлину на нефть уже с 2018 года. Против этого шага выступает Минэнерго, которое считает, что это может привести к падению объемов нефтепереработки на 20% и закрытию ряда НПЗ.

Минэнерго считает, что стимулировать модернизацию НПЗ следует за счет так называемых обратных акцизов - фактического возврата НПЗ, инвестирующим в модернизацию, части акциза на нефть, если те производят нефтепродукты, реализуемые на территории РФ. Пока вопрос о том, какой из подходов выбрать, не решен.