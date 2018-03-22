"Эксперт РА": повышение подоходного налога до 15% может ударить по среднему классу

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% может ударить по среднему классу. Это шаг к "вредному для экономики" прогрессивному налогообложению, заявил ТАСС главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах, комментируя информацию в СМИ о том, что правительство РФ обсуждает возможность увеличить НДФЛ.

"Поскольку обсуждаются разные варианты, в том числе введение высокого необлагаемого минимума, то для наиболее бедных налог может даже упасть. Удар будет по среднему классу, который не сможет получить выгоды от "налогового маневра". Кроме того, важно, что нарушается стабильность и незыблемость налоговой ставки, которую держали последние 18 лет. Новое решение - шаг на скользком пути к популярному, но вредному для экономики прогрессивному налогообложению", - считает Табах.

Повышение ставки НДФЛ может привести к росту числа россиян, получающих зарплату "в конверте", отметил он. "С другой стороны, улучшается налоговое администрирование, и возможностей дать конверт все меньше, но больше возможностей сэкономить, став самозанятым или индивидуальным предпринимателем. Стимул для таких шагов увеличится", - добавил эксперт.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщила, что вопрос о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15% (с введением необлагаемого минимума) обсуждался на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева. По словам одного из собеседников газеты, решение окончательно не принято, по словам другого - "консенсус достигнут".

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в свою очередь заявил, что не видит ничего страшного в повышении налога, а дополнительные 2% могут пойти, например, на здравоохранение.

При этом министр финансов Антон Силуанов неоднократно говорил, что его ведомство выступает против изменений НДФЛ, так как это стабильный налог.