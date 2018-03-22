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Титов: российские бизнесмены в Лондоне сталкиваются с давлением из-за дела Скрипаля

Экономика и бизнес
22 марта, 14:51 UTC+3 МОСКВА 22, марта. /ТАСС

По словам бизнес-омбудсмена, предпринимателям говорят о том, что "они попали в список российских граждан, находящихся под угрозой того, что с ними будут расправляться, как со Скрипалем"

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Ситуация с российским бизнесом в Лондоне обостряется, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов на пресс-конференции в ТАСС. По его словам, на российских предпринимателей, находящихся в Лондоне, оказывается давление британских властей из-за ситуации с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"К сожалению, ситуация обостряется по тем людям [представителям российского бизнеса], которые сейчас в Лондоне. Они получают какие-то звонки, возможно, со стороны английских властей. Им говорят о том, что они попали в список российских граждан, находящихся под угрозой того, что с ними будут расправляться, как со Скрипалем", - сказал Титов.

Ранее бизнес-омбудсмен уже высказывал предположение, что правительство Британии будет оказывать давление на российских предпринимателей после заявлений премьер-министра Терезы Мэй о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ. Сложившуюся ситуацию Титов сравнил с периодом холодной войны.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в России.

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Персоны
Мэй, Тереза Титов, Борис Юрьевич Скрипаль, Сергей Викторович
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Дело Сергея Скрипаля
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