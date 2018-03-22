Более 130 млн руб. инвестировано в 2017 году в нанотехнологичные решения при ремонте домов

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Нанотехнологичные решения более чем на 130 млн рублей были применены в 2017 году в России в ходе капитального ремонта многоквартирных домов (МКД), сообщили в четверг в Фонде инфраструктурных и образовательных программ (группа "Роснано"). Как пояснил ТАСС руководитель дирекции популяризации фонда Сергей Филиппов, речь идет, в частности, об утеплении и ремонте крыш, фасадов, внутридомовых инженерных систем.

"В 2017 году при капитальных ремонтах многоквартирных домов было применено нанотехнологических решений на сумму более чем 130 млн рублей. <...> С применением нанотехнологий было отремонтировано более 100 объектов. При этом в региональные программы ремонта включено более 700 тыс. многоквартирных домов", - приводятся в сообщении слова замдиректора департамента программ стимулирования спроса фонда Максима Невесенко, выступившего с докладом на конференции "ЖКХ России 2018", которая проходит 21-23 марта в Петербурге.

Как рассказал ТАСС Филиппов, инновационные технологии использовались в 2017 году при ремонте многоквартирных домов в трех регионах России - пилотные проекты реализовывались в Калужской, Белгородской и Томской областях. Он пояснил, что использование нанотехнологичных материалов не определяется централизованно, выбор делают на местах.

"При проведении капремонта есть два варианта: провести его по минимальной цене с использованием максимально дешевых материалов, но через пять лет ремонт надо будет делать заново, или вы применяете современные материалы, которые позволяют вам обеспечить комфортную среду в доме. При правильном применении этих материалов следующий ремонт нужен будет не раньше, чем через 25-30 лет. В чем очевидный социальный плюс - после выполнения работ с применением инновационных материалов экономия энергоресурсов достигает 30%, что, естественно, отражается и в платежке за коммунальные услуги. Речь идет об утеплении чердаков и кровель, замене светильников на светодиодные, установке приборов учета расхода ресурсов, индивидуальных тепловых пунктов и систем терморегулирования", - сказал собеседник агентства.

Кроме теплоизоляции в 2017 году в ходе ремонта многоквартирных домов устанавливались новые композитные трубы для водоснабжения, применялись углеродные системы внешнего армирования для укрепления несущих конструкций, устанавливались стеклопакеты с солнцезащитными стеклами, которые защищают квартиры от нагревания солнечными лучами и одновременно не допускают утечки тепла на улицу. "С такими окнами летом не жарко, зимой не холодно", - сказал Филиппов.

Он подчеркнул, что опыт реализации пилотных проектов мог бы пригодиться и в Санкт-Петербурге, где в эти дни фонд презентует на форуме инновационные решения при ремонте многоквартирных домов.