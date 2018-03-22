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Суд США отказал Украине в ходатайстве по иску "Татнефти" о взыскании с нее $144 млн

Экономика и бизнес
22 марта, 19:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Украинская сторона пыталась оспорить юрисдикцию американского суда

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Окружной суд федерального округа Колумбия (США) 19 марта отказал Украине в ходатайстве по иску российской "Татнефти", требующей привести в исполнение решение международного арбитража и взыскать с нее $144 млн за потерю активов в 2007 году. Об этом ТАСС сообщил представитель компании.

"Татнефть" ведет спор с Украиной в нескольких судах. Компания требует признать решение международного арбитража Парижа, постановившего в 2014 году взыскать с Украины $112 млн плюс проценты за потерю доли в "Укртатнафте" ("Татнефть" указывала в своих пресс-релизах сумму $144 млн). Весной 2017 году "Татнефть" обратилась с соответствующими жалобами в арбитражный суд Москвы, Высокий коммерческий суд Лондона и суд округа Колумбия (США).

По словам собеседника ТАСС, украинская сторона пыталась оспорить юрисдикцию американского суда, а также "ходатайствовала об отложении разбирательства в США до момента вынесения решения судом во Франции". В этих просьбах ответчику было отказано.

"Теперь окружной суд федерального округа Колумбия должен рассмотреть, имеются ли основания для отказа в исполнении решения трибунала в США", - заключил он.

История спора

"Татнефть" в 1994 году вошла в капитал "Укртатнафта", созданной на базе Кременчугского НПЗ. Тогда компании и связанным с ней структурам и правительству Татарстана принадлежало 55,7% акций предприятия. Остальное - государственному "Нафтогазу Украины" и структурам группы "Приват" Игоря Коломойского.

В 2007 году компания потеряла контроль над предприятием, доля уменьшилась до нуля в ходе различных судебных тяжб. Оперативный контроль перешел структурам, близким к группе "Приват".

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