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Рост производства на автоагрегатном заводе Димитровграда в 2017 году составил 30%

Экономика и бизнес
22 марта, 19:51 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 22, марта. /ТАСС

Председатель правительства Ульяновской области отметил, что предприятие полностью вышло из режима простоя

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УЛЬЯНОВСК, 22 марта. /ТАСС/. Объемы производства на Димитровградском автоагрегатном заводе (ДААЗ) в 2017 году вырос на 30% по сравнению с 2016 годом, сообщил в четверг журналистам председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин. Положительная динамика, по его мнению, связана с деятельностью "КамАЗа", который на данный момент владеет 49% акций группы "Объединенные автомобильные технологии" (ОАТ), куда входит завод в Димитровграде.

"При том, что господин Когогин (гендиректор ПАО "КамАЗ" - прим. ТАСС) является членом совета директоров "АвтоВАЗа" (основной заказчик ДААЗ - прим. ТАСС), уже сейчас произошла серьезная корректировка. За прошлый год произошло увеличение объемов производства на 30% по ДААЗу", - сказал он.

Смекалин добавил, что в связи с ростом производства на предприятии появилась нехватка оборотных средств, что привело к простоям и срывам заказов. "КамАЗ" здесь опять пришел на выручку и кредитовал увеличение оборотных средств. На сегодняшний день ДААЗ полностью вышел из режима простоя, некоторые отделы работают в три смены, загрузка 100%, зарплата выплачивается полностью. Это при том, что "КамАЗ" юридически зашел только месяц назад", - уточнил председатель правительства.

По словам Смекалина, у предприятия, в которое на протяжении последних десяти лет не вкладывали инвестиции, большие перспективы. "За ДААЗом закреплены эксперты с "КамАЗа", сейчас проводится полностью уже не финансовый, а производственный аудит. Исходя из этого будут приняты решения по модернизации производства", - отметил он.

Димитровградский автоагрегатный завод (входит в группу "Объединенные автомобильные технологии") производит комплектующие для автомобилей преимущественно марки LADA. Заводы группы ОАТ расположены на промышленных площадках во Владимирской, Рязанской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областях.

Группа компаний "КамАЗ" входит в двадцатку ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей, выпускает также прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты, различный инструмент. Доля компании на рынке тяжелых грузовых автомобилей РФ составляет 51%. Крупнейшим акционером "КамАЗа" является ГК "Ростех" (контролирует 49,9%). Среди остальных акционеров - ООО "Автоинвест" (23,54%), германский автоконцерн Daimler (15%) и ООО "Финансово-лизинговая компания "КамАЗ" (3,72%), прочие юридические и физические лица владеют 11,56%.

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