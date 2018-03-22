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Инвестор вложил 600 млн рублей в реконструкцию Велозаводского рынка в Москве

Экономика и бизнес
22 марта, 20:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Обновленный рынок включает в себя 372 торговые точки под розничную торговлю продовольствием и реализацию фермерской продукции

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Реконструкция столичного Велозаводского рынка обошлась инвесторам в 600 млн рублей. Об этом в четверг сообщил ТАСС генеральный директор рынка Леонид Борда-Мартинес.

"На ремонт было потрачено порядка 600 млн рублей. Это в общем - ремонт всего здания, со всеми инженерными сетями", - сказал он в интервью в ходе церемонии открытия торгового комплекса.

Структуры владельцев ЗАО "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева приобрели у банка ВТБ 100% акций ОАО "Велозаводский рынок" за 712 млн рублей в 2017 году и закрыли его на реконструкцию, ранее сообщал ТАСС. После ремонта старого здания рынка 1973 года постройки, площадь торгового комплекса составила 13 тыс. кв. метров, сообщил Борда-Мартинес. Всего на рынке представлены 372 торговые точки под розничную торговлю продовольствием и реализацию фермерской продукции, добавил он.

Директор отметил, что особенностью рынка является предоставление торговой зоны для мелких фермеров и частных огородников на льготных условиях. "Это первый крытый рынок нового формата, который предоставляет такую возможность мелким частникам. Можно арендовать место на один день и продать хоть мешок картошки", - добавил Борда-Мартинес.

Также обновленный рынок включает оптовую зону для торговли цветами площадью 6 тыс. кв. метров, которая является одной из самых больших в Москве, отметил собеседник агентства.

Как менялись рынки Москвы

Правительство Москвы в 2011-2016 годах практически завершило реорганизацию рыночной торговли, в ходе которой было закрыто большинство нестационарных рынков начала 1990-х годов, ранее сообщал ТАСС. Им на смену пришли региональные ярмарки и ярмарки выходного дня, а также стационарные рынки нового формата с современной конструкцией павильонов.

В 2017 году в Москве работало свыше 200 сельскохозяйственных рынков и ярмарок на 15 тыс. рабочих мест. Из них 22 традиционных сельскохозяйственных капитальных рынка, 47 торговых центров с элементами сельскохозяйственной рыночной торговли, три межрегиональные ярмарки, 27 региональных ярмарок, 102 ярмарки выходного дня.

Среди знаковых обновлений рынков в новом формате в мае 2017 года мэрия заявила о завершении ремонта на Даниловском рынке. Как ранее сообщал ТАСС, в 2014 году у города рынок приобрела компания ООО "Эксперт Юнион", которая входит в холдинг из сферы HoReCa (отели, рестораны, кафе - прим. ТАСС) Ginza Project. В январе 2016 года холдинг начал капитальный ремонт с полным сохранением архитектурного облика здания, вложив почти 1 млрд рублей, на время ремонта рынок не закрывался.

Как ранее отмечала мэрия, правительство столицы продолжит реализацию программы модернизации традиционных московских рынков: запланирована реконструкция таких известных рынков, как "Черемушкинский" и "Кунцевский".

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