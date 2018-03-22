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Mail.ru Group закрыла сделку по покупке киберспортивной организации ESforce

Экономика и бизнес
22 марта, 21:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

При этом Mail.ru Group полностью консолидирует ESforce и будет раскрывать финансовые результаты на сопоставимой основе

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Интернет-компания Mail.Ru Group закрыла сделку по покупке 100% киберспортивной организации ESforce, говорится в сообщении компании.

"Mail.Ru Group Limited сегодня объявляет о том, что вслед за прошедшим 19 января 2018 года подписанием соглашения о приобретении 100% ESforce 22 марта 2018 года состоялось закрытие сделки", - отмечается в сообщении.

При этом Mail.ru Group полностью консолидирует ESforce и будет раскрывать финансовые результаты на сопоставимой основе.

Ранее сообщалось, что стоимость покупки составит $100 млн, не включая погашение задолженностей компании. При этом Mail.ru Group в конце 2018 года планирует произвести дополнительные выплаты в размере около $20 млн. Сделка получила одобрение Федеральной антимонопольной службы.

В ноябре 2017 года Mail.Ru Group анонсировала появление собственной профессиональной киберспортивной лиги. В декабре 2017 года было объявлено о стратегическом партнерстве игрового направления с Федерацией компьютерного спорта России.

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