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В Ульяновской области планируют создать новую промзону площадью 400 га

Экономика и бизнес
22 марта, 21:12 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 22, марта. /ТАСС

Председатель правительства региона отметил, что затраты на инфраструктуру будут незначительными

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УЛЬЯНОВСК, 22 марта. /ТАСС/. Новую промышленную зону планируют создать под Ульяновском. Об этом сообщил в четверг журналистам председатель правительства региона Александр Смекалин.

"Планируем вторую особую экономическую зону оформлять <…> У нас уже есть портовая особая экономическая зона, мы сейчас планируем создать промышленно-производственную зону на свободных площадях промзоны "Заволжье", - сказал он.

По словам Смекалина, предполагаемая площадь площадки составит около 400 га. На данный момент просчитывается объем необходимых инвестиций. "По инфраструктуре затраты будут незначительные, поскольку базовая инфраструктура уже построена", - сказал председатель правительства.

Промышленная зона "Заволжье" размещена в Заволжском районе Ульяновска, общая площадь индустриального парка - 706,2 га. На территории промзоны реализуют 19 инвестиционных проектов российских и зарубежных компаний с объемом инвестиций более 44,6 млрд рублей. На 1 рубль бюджетных вложений в инфраструктуру индустриального парка приходится 18 рублей частных инвестиций и 7,55 рубля налоговых платежей.

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