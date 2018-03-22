Суд отказал "Росгосстраху" в иске за место в совете директоров фингруппы "Будущее"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд в Москвы отказал компании "Росгосстрах" и ООО "Менеджмент-консалтинг" в иске к финансовой группе "Будущее" с требованием включить кандидата от "Росгосстраха" в список для голосования по выбору членов совета директоров ФГ "Будущее". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе группы. Иск был подан 25 января.

"Решение суда было ожидаемо, т. к. законодательно для данного иска нет оснований - со стороны компании полностью соблюдено федеральное законодательство об акционерных обществах и все корпоративные процедуры. Кроме того, у истцов уже параллельно с ходом судебного разбирательства было две возможности предложить своего кандидата в СД Группы - на ГОСА (срок подачи закончился 1 марта), а также на ВОСА - срок истекает 6 апреля. Об этом представители истцов, как и все другие акционеры ФГ "Будущее", были уведомлены надлежащим образом. Этой возможностью истцы не воспользовались", - сказал представитель группы.

Как ранее сообщали в финансовой группе, "Росгосстрах" является миноритарным акционером ФГ "Будущее", управляющей пенсионными фондами O1 Group Бориса Минца (доля не раскрывалась). Претензия страховщика была связана с тем, что, как сообщали ранее в ФГ "Будущее", "Росгосстрах" и "Менеджмент консалтинг" направили свое предложение о выдвижении кандидата в совет директоров позже установленного законом срока: 24 ноября было опубликовано сообщение о созыве общего собрания акционеров группы на 26 января, следовательно, по закону об акционерных обществах и уставу предложение должно было быть направлено до 26 декабря, а получено оно было 28 декабря.

Комментарием "Росгосстраха" ТАСС не располагает.