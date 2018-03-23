Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Вертолеты России" планируют изготовить более 200 машин в 2018 году

Экономика и бизнес
23 марта, 7:57 UTC+3

Холдинг планирует увеличивать выпуск гражданской продукции

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 23 марта. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" планирует изготовить более 200 винтокрылых машин в 2018 году для отечественных и зарубежных заказчиков. Об этом в пятницу сообщил журналистам генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

"Всего более 200. В целом, по военной продукции для иностранных и российских заказчиков - более 80. Есть серьезные планы по увеличению гражданской составляющей", - сказал он.

Богинский добавил, что холдинг активно работает с Росавиацией. Есть план совместных работ по валидации сертификатов тех или иных винтокрылых машин в различных странах.

"Плюс помогает Министерство промышленности и торговли и Минтранс по программе медицинской эвакуации. В этом году мы должны будем поставить 31 вертолет", - добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Богинский, Андрей Иванович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: страны ЕС изучают возможность отзыва своих дипломатов из РФ из-за дела Скрипаля
2
ЕС отзывает для консультаций посла в России из солидарности с Лондоном в деле Скрипаля
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
В Петербурге задержали водителя Hummer, подозреваемого в стрельбе по полицейским
5
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
6
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
7
"Вертолеты России": облик Ка-62 для военных создан, но машина еще не испытывалась
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов