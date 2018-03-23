"Вертолеты России" планируют изготовить более 200 машин в 2018 году

НОВОСИБИРСК, 23 марта. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" планирует изготовить более 200 винтокрылых машин в 2018 году для отечественных и зарубежных заказчиков. Об этом в пятницу сообщил журналистам генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

"Всего более 200. В целом, по военной продукции для иностранных и российских заказчиков - более 80. Есть серьезные планы по увеличению гражданской составляющей", - сказал он.

Богинский добавил, что холдинг активно работает с Росавиацией. Есть план совместных работ по валидации сертификатов тех или иных винтокрылых машин в различных странах.

"Плюс помогает Министерство промышленности и торговли и Минтранс по программе медицинской эвакуации. В этом году мы должны будем поставить 31 вертолет", - добавил он.