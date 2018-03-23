Россельхознадзор уничтожил более 13 тонн запрещенных к ввозу сыров из Европы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор и Федеральная таможенная служба (ФТС) обнаружили в подмосковном Долгопрудном более 13 т запрещенных к ввозу в РФ сыров из ряда европейских стран. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

"21 марта 2018 года межведомственной рабочей группой Федеральной таможенной службы и Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям по противодействию незаконному обороту запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации продукции на территории складского комплекса (Московская область, г. Долгопрудный) на хранении в помещении, принадлежащему ООО "Бадалов", была выявлена молочная продукция (сыры в ассортименте производства Германии, Финляндии, Литвы, Украины, Голландии) общим весом более 13 т", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с действующим законодательством данная продукция была изъята из оборота и уничтожена механическим способом на сортировочной площадке в Московской области.