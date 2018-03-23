Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россельхознадзор уничтожил более 13 тонн запрещенных к ввозу сыров из Европы

Экономика и бизнес
23 марта, 9:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Уточняется, что были уничтожены сыры, произведенные в Германии, Финляндии, Литве, Голландии и на Украине

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор и Федеральная таможенная служба (ФТС) обнаружили в подмосковном Долгопрудном более 13 т запрещенных к ввозу в РФ сыров из ряда европейских стран. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

"21 марта 2018 года межведомственной рабочей группой Федеральной таможенной службы и Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям по противодействию незаконному обороту запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации продукции на территории складского комплекса (Московская область, г. Долгопрудный) на хранении в помещении, принадлежащему ООО "Бадалов", была выявлена молочная продукция (сыры в ассортименте производства Германии, Финляндии, Литвы, Украины, Голландии) общим весом более 13 т", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с действующим законодательством данная продукция была изъята из оборота и уничтожена механическим способом на сортировочной площадке в Московской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тульская область
Страны
Литва Россия Украина Германия Финляндия Нидерланды
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
2
Источник: страны ЕС изучают возможность отзыва своих дипломатов из РФ из-за дела Скрипаля
3
Песков убежден, что Путин не намерен менять Конституцию РФ под себя
4
Китай опубликовал список товаров из США, на которые могут ввести пошлины
5
ЕС отзывает посла в России в связи с делом Скрипаля
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама